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Задержанный в Турции французский фотограф отпущен на родину

Задержанный в Турции французский фотограф отпущен на родину
10 июня 2017 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Французского фотографа National Geographic Матиаса Депардона, задержанного в мае в Турции, выслали на родину. Об этом сообщил турецкий представитель международной организации «Репортеры без границ» (RSF)

«Процедура по высылке Матиаса Депардона находится в процессе. Он в самолете из Газиантепа в Стамбул, должен будет вернуться в Париж сегодня вечером», — отметил представитель RSF, пишет РИА Новости.

В начале июня в ходе телефонного разговора президентов Франции и Турции — Эммануэля Макрона и Тайипа Эрдогана — французский лидер призвал своего турецкого коллегу отпустить Депардона.

Французский журналист Матиас Депардон был задержан 8 мая в районе Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, куда отправился на съемку по заданию журнала National Geographic. Ему были предъявлены обвинения в пропаганде деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

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Ria.ru. Задержанного в Турции французского фотографа вышлют на родину
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