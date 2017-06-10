Задержанный в Турции французский фотограф отпущен на родину
10 июня 2017 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Французского фотографа National Geographic Матиаса Депардона, задержанного в мае в Турции, выслали на родину. Об этом сообщил турецкий представитель международной организации «Репортеры без границ» (RSF)
«Процедура по высылке Матиаса Депардона находится в процессе. Он в самолете из Газиантепа в Стамбул, должен будет вернуться в Париж сегодня вечером», — отметил представитель RSF, пишет РИА Новости.
В начале июня в ходе телефонного разговора президентов Франции и Турции — Эммануэля Макрона и Тайипа Эрдогана — французский лидер призвал своего турецкого коллегу отпустить Депардона.
Французский журналист Матиас Депардон был задержан 8 мая в районе Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, куда отправился на съемку по заданию журнала National Geographic. Ему были предъявлены обвинения в пропаганде деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
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