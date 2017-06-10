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Лимонов о Карабахе: Самая крайняя христианская земля

Лимонов о Карабахе: Самая крайняя христианская земля
10 июня 2017 - 11:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Мы вообще скромная страна Россия. Нет чтобы крикнуть Азербайджану: «Пшли вон, вон отсюда, мы вот подарим эти земли независимому Карабаху, это же их земля!», а мы молчим в тряпочку. Об этом в своей заметке об Арцахе (Нагоно-Карабахской Республике, НКР) написал российский писатель, политический деятель Эдуард Лимонов.

9 июня стало известно, что МИД Азербайджана внес Эдуарда Лимонова в чёрный список. Писателю запрещён въезд на территорию страны.

В своем тексте, Лимонов называет Карабах самой крайней христианской землей в этой части планеты.

«В атмосфере свирепеющего, ревущего радикального Ислама нужно задуматься об этих землях», - подчеркивает писатель, упрекнув российскую сторону за пассивность в карабахском вопросе.

«Мы вообще скромная страна Россия. Нет чтобы крикнуть Азербайджану: «Пшли вон, вон отсюда, мы вот подарим эти земли независимому Карабаху, это же их земля!», а мы молчим в тряпочку», - пишет он.

Автор также подчеркивает воинственность духа арцахцев.

«У них только 160 тысяч населения. Но зато какого качественного! Горные армяне самого воинственного духа. Берём в друзья и в союзники. У нас же там никого, кроме них, нет», - счиатет Лимонов.

Эдуард Лимонов впервые прибыл в Арцах в первых числах июня 2017 года. Говоря о поездке, Лимонов охарактеризовал его, как который «выражением своего антитурецкого настроя», указав на ошибочность политики России в отношении Турции.

В Арцахе Лимонов провел встречи со студентами и преподавателями Арцахского госуниверситета, общественными деятелями и рядом чиновников. Писатель сообщил, что напишет цикл статей о Карабахе, поскольку в России преобладает искаженное восприятие о карабахской проблеме.

Ссылки по теме:
Svpressa.ru: Карабахские заметки: Гюлистан Эдуард Лимонов о самой крайней христианской земле планеты
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