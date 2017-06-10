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Marvel опубликовала первый тизер-трейлер «Черной Пантеры» (видео)

Marvel опубликовала первый тизер-трейлер «Черной Пантеры»
 10 июня 2017 - 12:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Marvel представила первый тизер-трейлер своего 18-го по счету фильма - «Черной Пантеры».

Супергеройский блокбастер с Чедвиком Боузманом, Лупитой Нионго, Данай Гурира и Мартином Фриманом в ролях появится в прокате в феврале 2018 года, пишет «Киноафиша».

Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер (до этого снявший «Крид: Наследие Рокки») уже пообещал, что сольный фильм о супергерое выйдет за рамки «стандартного» для фильмов-историй о происхождении персонажей формата (в таком «стандартном» формате снимали многие фильмы Marvel, от «Железного человека» до «Доктора Стрэнджа»).

Увидеть, что из этого получится на практике, можно будет с 15 февраля 2018, когда «Черная Пантера» стартует в кинотеатрах.

Ссылки по теме:
Variety. Marvel’s ‘Black Panther’ Unleashed in Explosive First Teaser
Kinoafisha.info: Marvel показала дебютный трейлер «Черной Пантеры»
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