Marvel опубликовала первый тизер-трейлер «Черной Пантеры» (видео)
10 июня 2017 - 12:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Marvel представила первый тизер-трейлер своего 18-го по счету фильма - «Черной Пантеры».
Супергеройский блокбастер с Чедвиком Боузманом, Лупитой Нионго, Данай Гурира и Мартином Фриманом в ролях появится в прокате в феврале 2018 года, пишет «Киноафиша».
Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер (до этого снявший «Крид: Наследие Рокки») уже пообещал, что сольный фильм о супергерое выйдет за рамки «стандартного» для фильмов-историй о происхождении персонажей формата (в таком «стандартном» формате снимали многие фильмы Marvel, от «Железного человека» до «Доктора Стрэнджа»).
Увидеть, что из этого получится на практике, можно будет с 15 февраля 2018, когда «Черная Пантера» стартует в кинотеатрах.
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