В Оттаве установили бюст фотографа Юсуфа Карша
10 июня 2017 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В столице Канады Оттаве установили бюст выдающегося канадского фотографа армянского происхождения Юсуфа Карша. Бюст установлен перед замком Лорье, сообщает Армянский комитет Канады в Facebook.
«Бюст, установленный в качестве подарка армянского народа канадскому, символизирует крепкую дружбу между Канадой и Арменией»,- говорится в сообщении Комитета.
На открытии бюста было множество гостей, в том числе посол Армении в Канаде Армен Еганян.
По его словам, бюст подарен армянским народом канадскому также в честь 25-летия дипломатических отношений между дружественными странами.
Юсуф Карш родился в городе Мардин, на юго-востоке Турции в армянской семье. В 14-летнем возрасте с родителями Карш был вынужден бежать из Турции и переселился в Сирию, спасаясь от Геноцида армян. Через 2 года родители отправляют Юсуфа в Канаду к дяде Джорджу (Григору) Нагашу. Карш получает там образование, работает в студии Нагаша. Заметив фотографический талант Юсуфа, Нагаш отправляет его учиться у фотографа-портретиста Джона Гаро в Бостон. Спустя 4 года Карш возвращается в Канаду. Он основывает собственную студию в центре Оттавы.
Юсуф Карш в своих сильных портретах трансформирует человеческое лицо в легенду. Карш не использует декоративных изгибов драпировки или пестрых задников в качестве фона. Он создает нужный фон с помощью света и устанавливает его соотношение с одеждой снимаемого.
Photo. ANCC's Facebook page
Ссылки по теме:
Самое значимое
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Последние новости
Иран выступил за единство территории Ирака Тегеран выступает за единство территории Ирака, и регион Иракского Курдистана является неотъемлемой его частью.
Тренер сборной Армении перед матчем с Черногорией: Сделаем все возможное, чтобы победить Об этом 9 июня накануне матча сборной Армении сказал полузащитник сборной Армении Артак Григорян на совместной пресс-конференции с главным тренером Артуром Петросяном.
Ученые создали искусственные «языки», отличающие настоящий виски от контрафакта В качестве первого варианта искусственного «языка» химики использовали 22 флуоресцентных красителя, созданных на основе молекулы полиариленэтинилена
СМИ: Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед» за €73 млн Нападающий «Реала» Альваро Мората станет игроком «Манчестер Юнайтед».