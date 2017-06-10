В Оттаве установили бюст фотографа Юсуфа Карша

PanARMENIAN.Net - В столице Канады Оттаве установили бюст выдающегося канадского фотографа армянского происхождения Юсуфа Карша. Бюст установлен перед замком Лорье, сообщает Армянский комитет Канады в Facebook.

«Бюст, установленный в качестве подарка армянского народа канадскому, символизирует крепкую дружбу между Канадой и Арменией»,- говорится в сообщении Комитета.

На открытии бюста было множество гостей, в том числе посол Армении в Канаде Армен Еганян.

По его словам, бюст подарен армянским народом канадскому также в честь 25-летия дипломатических отношений между дружественными странами.

Юсуф Карш родился в городе Мардин, на юго-востоке Турции в армянской семье. В 14-летнем возрасте с родителями Карш был вынужден бежать из Турции и переселился в Сирию, спасаясь от Геноцида армян. Через 2 года родители отправляют Юсуфа в Канаду к дяде Джорджу (Григору) Нагашу. Карш получает там образование, работает в студии Нагаша. Заметив фотографический талант Юсуфа, Нагаш отправляет его учиться у фотографа-портретиста Джона Гаро в Бостон. Спустя 4 года Карш возвращается в Канаду. Он основывает собственную студию в центре Оттавы.

Юсуф Карш в своих сильных портретах трансформирует человеческое лицо в легенду. Карш не использует декоративных изгибов драпировки или пестрых задников в качестве фона. Он создает нужный фон с помощью света и устанавливает его соотношение с одеждой снимаемого.