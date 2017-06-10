СМИ: КНДР готовится запустить межконтинентальную баллистическую ракету
10 июня 2017 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - КНДР может провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ближайшем будущем.
Отмечается, что «серия проведенных Пхеньяном успешных тестов стратегических вооружений показала, что близится время, когда КНДР осуществит запуск МБР», передает ТАСС сл ссылкой на Rodong Sinmun.
«Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики», - подчеркивает издание.
Rodong Sinmun считает, что Вашингтон «не осмелится развязать войну со страной, обладающей ядерным оружием и МБР».
Как признал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, власти КНДР смогут рано или поздно запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Ее использование вместе с ядерной боеголовкой «вызывает обеспокоенность у Вашингтона», заявил военачальник, выступая на международной конференции «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.
9 июня КНДР провела на восточном побережье страны испытания крылатых противокорабельных ракет нового типа.
Как сообщило информационное агентство ЦТАК, «они точно поразили все обозначенные цели» в Японском море. Цель испытаний заключалась в проверке тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук. Одновременно проходило тестирование мобильной пусковой установки. 29 мая в этом районе был произведен запуск баллистической ракеты.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
Тренер сборной Армении перед матчем с Черногорией: Сделаем все возможное, чтобы победить Об этом 9 июня накануне матча сборной Армении сказал полузащитник сборной Армении Артак Григорян на совместной пресс-конференции с главным тренером Артуром Петросяном.
СМИ: Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед» за €73 млн Нападающий «Реала» Альваро Мората станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Часть доставленной из Армении гумпомощи направлена в Дамаск По поручению президента Армении и согласно договоренности между министерствами обороны Армении и России, часть доставленной в Сирию гумпомощи – одежда и продукты, 9 июня направлена в Дамаск.
Азербайджан более 250 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС НКР На различных участках линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм и 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы