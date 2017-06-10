PanARMENIAN.Net - В Минске 10 июня пройдет финальный тур индивидуального чемпионата Европы по шахматам среди мужчин. 22 лучших шахматиста получат право участия в Кубке мира.5 армянских шахматистов могут пробиться на Кубок мира

Пять представителей Армении набрали после 10 туров по 7 очков и сохраняют шансы попасть на Кубок мира: Арман Микаелян (16-е место), Грант Мелкумян (20), Арман Пашикян (27), Сергей Мовсесян (32) и Самвел Тер-Саакян (35).

Лидируют с 8 очками Максим Матлаков (Россия) и Баадур Джобава (Грузия). Еще 5 шахматистов имеют в своем активе по 7.5 очков.