5 армянских шахматистов могут пробиться на Кубок мира
10 июня 2017 - 12:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Минске 10 июня пройдет финальный тур индивидуального чемпионата Европы по шахматам среди мужчин. 22 лучших шахматиста получат право участия в Кубке мира.5 армянских шахматистов могут пробиться на Кубок мира
Пять представителей Армении набрали после 10 туров по 7 очков и сохраняют шансы попасть на Кубок мира: Арман Микаелян (16-е место), Грант Мелкумян (20), Арман Пашикян (27), Сергей Мовсесян (32) и Самвел Тер-Саакян (35).
Лидируют с 8 очками Максим Матлаков (Россия) и Баадур Джобава (Грузия). Еще 5 шахматистов имеют в своем активе по 7.5 очков.
Самое значимое
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири
Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт
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