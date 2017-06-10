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СМИ: Россия и США вели «тайные переговоры» по Сирии

СМИ: Россия и США вели «тайные переговоры» по Сирии
10 июня 2017 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Представители России и США провели по меньшей мере две «тайные встречи», на которых обсуждались зоны деэскалации в Сирии. Об этом заявило Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников газеты, встречи проходили в Иордании, в них также принимали участие представители иорданских властей. По данным издания, еще одна встреча должна была состояться в Аммане на этой неделе, однако была отменена из-за трудностей в согласовании времени ее проведения, передает РИА Новости. Отмечается, дальнейшие российско-американские переговоры находятся под угрозой из-за нарастающего напряжения между Вашингтоном и Дамаском.

При этом собеседники подчеркивается, что США надеются найти способ сотрудничать с Россией и уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ). Если зоны деэскалации докажут свою эффективность, Вашингтон и Москва могут договориться установить их на других территориях, подчеркивают источники издания. Представители госдепартамента США не предоставили никаких подробностей о возможных переговорах. Посольство РФ в США пока никак не прокомментировало ситуацию.

В начале мая 2017 года представители России, Турции и Ирана подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В них вошли провинция Идлиб и части соседних регионов — Алеппо, Латакии, Хамы. Как заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, зоны деэскалации помогли кардинально улучшить ситуацию в стране и фактически остановить гражданскую войну. Подписанный в мае документ позволил начать восстанавливать разрушенные населенные пункты и объекты инфраструктуры.

Ссылки по теме:
Ria.ru: WSJ сообщила о "тайных переговорах" России и США по Сирии
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