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СМИ: Шарапова травмирована и может пропустить турнир WTA в Бирмингеме

СМИ: Шарапова травмирована и может пропустить турнир WTA в Бирмингеме
10 июня 2017 - 12:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка Мария Шарапова в настоящее время травмирована и рискует пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме.

Шарапова испытывает проблемы с ногой, которые начались в мае на Открытом чемпионате Италии, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Тогда 30-летняя россиянка вынуждена была сняться с соревнований в матче второго круга. Во встрече с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони Шарапова отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.

18 мая стало известно, что Шарапова получила приглашение (wild card) на турнир в Бирмингеме. Эти соревнования пройдут с 12 по 18 июня и будут разминочными перед Уимблдоном. Шарапова, занимающая 178-е место в рейтинге WTA, анонсировала свое участие в квалификации английского турнира «Большого шлема», однако из-за травмы ее приезд в Лондон находится под вопросом.

В этом году Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

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