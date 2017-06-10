СМИ: Шарапова травмирована и может пропустить турнир WTA в Бирмингеме
10 июня 2017 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка Мария Шарапова в настоящее время травмирована и рискует пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме.
Шарапова испытывает проблемы с ногой, которые начались в мае на Открытом чемпионате Италии, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Тогда 30-летняя россиянка вынуждена была сняться с соревнований в матче второго круга. Во встрече с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони Шарапова отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.
18 мая стало известно, что Шарапова получила приглашение (wild card) на турнир в Бирмингеме. Эти соревнования пройдут с 12 по 18 июня и будут разминочными перед Уимблдоном. Шарапова, занимающая 178-е место в рейтинге WTA, анонсировала свое участие в квалификации английского турнира «Большого шлема», однако из-за травмы ее приезд в Лондон находится под вопросом.
В этом году Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.
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Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
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