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Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед»

Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед»
10 июня 2017 - 12:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Шведский нападающий Златан Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.

Премьер Лига опубликовала списки игроков, которые покинули свои клубы после завершения или расторжения контрактов, и Ибрагимович стал единственным игроком, попавшим в этот список от «Манчестер Юнайтед».

У Ибрагимовича была возможность продлить контракт еще на один год, однако он не стал активировать этот пункт соглашения весной, а затем получил тяжелую травму, которая позволит ему вернуться на поле лишь в 2018 году.

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» из французского ПСЖ летом 2016 года и прошлом сезоне забил 28 мячей в 46 играх, став лучшим бомбардиром английской команды.

Окончание контракта не означает, что Ибрагимович обязательно покинет команду. Ранее появлялась неофициальная информация о том, что клуб готов предоставить шведу возможность пройти реабилитацию на тренировочной базе «Юнайтед».

Ранее Луи ван Гал предоставил такую возможность голкиперу Виктору Вальдесу, когда он восстанавливался после травмы и находился без клуба. После выздоровления «Манчестер Юнайтед» заключил с Вальдесом контракт.

Ссылки по теме:
The New York Times. Zlatan Ibrahimovic Released by Manchester United After One Season
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