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Глава Минобороны Армении привлек внимание МГ ОБСЕ к инцидентам на передовой в НКР

Глава Минобороны Армении привлек внимание МГ ОБСЕ к инцидентам на передовой в НКР
10 июня 2017 - 13:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Виген Саркисян 10 июня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Ричарда Хогланда (США) – и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика.

В ходе встречи обсуждались ситуация вокруг урегулирования карабахского конфликта, обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и на армяно-азербайджанской государственной границе, развития после предыдущей встречи с сопредседателями в том же формате.

Министр обороны Армении привлек внимание собеседников на имевшие место в последний период на передовой инциденты, приветствуя адресную реакцию сопредседателей МГ ОБСЕ.

В качестве важного залога эффективности переговоров вокруг урегулирования конфликта Саркисян подчеркнул необходимость внедрения на передовой – в соответствии с достигнутыми на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностями – механизмов мониторинга ситуации и расследования инцидентов и, тем самым, формирования атмосферы взаимного доверия.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.

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