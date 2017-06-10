Азербайджан более 250 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС НКР

PanARMENIAN.Net - В период с 4 по 10 июня Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск нарушил режим прекращения огня свыше 250 раз из стрелкового оружия различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

На различных участках линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм и 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы.

Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в период с 28 мая по 3 июня оперативная обстановка была относительно спокойной.ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 300 раз, на различных участках линии соприкосновения применяя также 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы.