СМИ: Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед» за €73 млн

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Реала» Альваро Мората станет игроком «Манчестер Юнайтед», передает championat.com со ссылкой на Onda Cero.

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Сообщается, что 12 июня 24-летний футболист отправится в Англию для подписания контракта, который будет рассчитан на пять лет. «МЮ» заплатит за форварда € 73 млн.

Ранее появилась информация о том, что Мората дал своё согласие на переход в английский клуб. Испанец считает, что этот трансфер гарантирует ему стабильную игровую практику в «МЮ» и место в сборной Испании на чемпионате мира — 2018.