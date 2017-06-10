СМИ: Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед» за €73 млн
10 июня 2017 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Реала» Альваро Мората станет игроком «Манчестер Юнайтед», передает championat.com со ссылкой на Onda Cero.
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Сообщается, что 12 июня 24-летний футболист отправится в Англию для подписания контракта, который будет рассчитан на пять лет. «МЮ» заплатит за форварда € 73 млн.
Ранее появилась информация о том, что Мората дал своё согласие на переход в английский клуб. Испанец считает, что этот трансфер гарантирует ему стабильную игровую практику в «МЮ» и место в сборной Испании на чемпионате мира — 2018.
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Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт
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