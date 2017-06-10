Ученые создали искусственные «языки», отличающие настоящий виски от контрафакта

PanARMENIAN.Net - Химики-органики из Гейдельбергского университета Рупрехта и Карла создали искусственные «языки», которые с помощью флуоресцентных красителей (в одном варианте химического, в другом — биологического) смогли различать разные сорта виски по вкусу, бренду и выдержке. Исследование опубликовано в Chem.

В качестве первого варианта искусственного «языка» химики использовали 22 флуоресцентных красителя, созданных на основе молекулы полиариленэтинилена — служащей «ядром», на котором «собирается» сенсор. К нему можно присоединять заряженные молекулы (например, ионы металлов), аминокислоты, флуоресцентные метки, которые определят свойства сенсора, пишет N+1.

Другую версию «языка», биологическую, исследователи сделали на основе зеленого флуоресцентного белка, который широко используется в биологических исследованиях. Затем они проанализировали с помощью новых сенсоров 33 сорта виски.

Исследователи смогли определить возраст образцов, страну происхождения, тип напитка (односолодовый или купажированный) и его бренд. При этом «слепые» тесты показали высокую степень точности — из 120 образцов виски только четыре «языки» распознали неправильно. По словам авторов, их метод проще в применении, чем масс-спектрометрия (образцы не нужно специально готовить, можно просто накапать виски в смесь красителей). К тому же для анализа «языками» нужно в 100 раз меньше вещества. По сравнению со спектроскопическими методами флуоресцентный анализ оказался гораздо более чувствительным.

Первое упоминание о виски в Европе датируется 1405 годом. В ныне утерянной ирландской хронике упоминается некий военачальник, который умер, перебрав на Рождество «живой воды». Для изготовления напитка используются в основном ячмень, а также рожь, пшеница и кукуруза. Зерно проращивается и ферментируется, превращаясь в солод; к нему добавляется вода и дрожжи для сбраживания. В ходе брожения солодовый сахар превращается в спирт, а некрепкое солодовое «молоко» поступает на перегонку. Полученный спирт разбавляется водой и переливается в бочки для созревания.