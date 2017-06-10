Иран выступил за единство территории Ирака

PanARMENIAN.Net - Тегеран выступает за единство территории Ирака, и регион Иракского Курдистана является неотъемлемой его частью. Об этом заявил на брифинге 10 июня официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Власти Иракского Курдистана 7 июня заявили о решении провести референдум о независимости 25 сентября 2017 года. Тегеран является одним из ключевых партнеров федеральных иракских властей в Багдаде.

«Единый Ирак, имеющий стабильность и демократию, является гарантом прав всех иракцев… Курдистан — неотъемлемая часть иракской территории, и Иран поддерживает единство Ирака», — заявил Касеми, передает РИА Новости.

Ранее с аналогичным заявлением выступил другой партнер Багдада — Вашингтон. Госдеп США заявил, что власти страны выступают за единый, федеральный, стабильный и демократический Ирак, а проведение референдума в Курдистане отвлечет внимание от борьбы с группировкой ИГ.