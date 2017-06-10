В Татеве постригли овец: В фестивале участвовали более 2.000 человек

PanARMENIAN.Net - В общине Татев Сюникской области 10 июня на территории скотного рынка прошел третий фестиваль стрижки овец.

Мероприятие было организовано общественной организацией Агентство стратегического развития при софинансировании фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA Foundation).

Организаторы называют целью фестиваля –знакомство гостей и расширения их знания о традициях и культуре Вайоц Дзора и Сюника, местной продукции, а также способствовании развитию туризма в регионе.

В 2017 году в мероприятии приняли участие более 2000 человек.

«Фестиваль стрижки овец превращается в традиционное мероприятие. Он дает возможность оживить общинную жизнь, вспомнить забытые традиции и представить туристам местную продукцию. Отрадно, что многие туристические компании включают фестиваль в свои предложения. Это свидетельствует о том, что из года в год растет интерес к этому мероприятию», – сказал директор фонда IDeA Эдгар Манукян.

Фестиваль в 2017 году включал конкурс стрижки овец, живое исполнение национальной музыки, танцы, выступления канатоходцев, спортивные мероприятия, выставку-продажу, на которой свою продукцию представили производители общин Вайоц Дзора и Сюника. Гости фестиваля также смогли отведать армянские национальные блюда.

«Начиная с 2008 года Агентство стратегического развития при финансовой поддержке Правительства Швейцарии реализует программу развития скотоводства в Сюникской, а с 2014 года и в Вайоцдзорской областях. В рамках программы проводится ряд мероприятий, направленных на развитие знаний и умений фермеров, а также на повышение эффективности управления пастбищами. В этом контексте мы придаем важность организации фестиваля стрижки овец, который позволяет нашим общинам-бенефициарам представлять свою продукцию, общаться друг с другом, а также повышать туристическую привлекательность своей области», – отметила руководитель программы развития скотоводства Агентства стратегического развития Карина Арутюнян.

Второй фестиваль стрижки овец пошел в 2015 году около станции «Алидзор» канатной дороги «Крылья Татева». В нем приняли участие свыше 3000 человек, в том числе гости из США, России Испании и Бельгии.