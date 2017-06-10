В Ереване состоялся велопробег в рамках борьбы с курением
10 июня 2017 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 июня организовал в Ереване велопробег, посвященный Всемирному дню без табака (World No Tobacco Day).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day). И ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака.
Велопробег стартовал с площади свободы Еревана. Он продолжился по маршруту площадь Республики – мэрия Еревана – Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна.
Участников велопробега сопровождали инструкторы и специалисты клуба «Велоклаб».
«Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы ещё раз обратить внимание на проблему курения и сформировать положительный имидж, пропагандировать здоровый образ жизни», – сказал в беседе с журналистами директор Национального института здравоохранения Минздрава РА Александр Базарчян, передает Panorama.am.
«Международный опыт показывает, что применение запрета на курение в общественных местах является одним из самых эффективных методов, который снижает фактор риска. Цель – борьба за здоровье, и одним из лучших механизмов является запрет на курение в закрытых общественных местах», – отметил он.
Ранее министр здравоохранения РА Левон Алтунян, представляя ранее новую антитабачную стратегию, отметил, что цель – сокращение числа курящих на 30% за 5 лет, что в свою очередь приведет к снижению уровня раковых заболеваний на 10%. Для достижения указанных показателей, по словам министра, нужны кардинальные меры: увеличение штрафов, запрет на курение в общественных местах, повышение стоимости сигарет.
Самое значимое
В советское время капанский аэропорт принимал рейсы малой авиации из Еревана и других городов Армянской ССР.
С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям
Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Советники Мэй подали в отставку из-за результата досрочных выборов В результате парламентских выборов в Великобритании, инициированные премьер-министром Терезой Мэй, cоветник премьер-министра Великобритании Ник Тимоти, а также соруководитель аппарата британского премьер-министра Фиона Хилл подали в отставку
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости В ходе тестирования животных оказалось, что когда за исполнение одной и той же задачи одно животное получало более весомое вознаграждение, чем другое, обделенный участник эксперимента отказывался выполнять задание
Эйджофсон: НАТО сохраняет нейтралитет в карабахском вопросе Об этом заявил 10 июня на пресс-конференции представитель офиса НАТО в Грузии Магнус Эйджофсон.
Власти Нигера отозвали посла из Катара Кроме того, представители Сенегала заявили о намерении отозвать своего посла и выразили «активную солидарность»