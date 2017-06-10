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В Ереване состоялся велопробег в рамках борьбы с курением

В Ереване состоялся велопробег в рамках борьбы с курением
10 июня 2017 - 18:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 июня организовал в Ереване велопробег, посвященный Всемирному дню без табака (World No Tobacco Day).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day). И ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака.

Велопробег стартовал с площади свободы Еревана. Он продолжился по маршруту площадь Республики – мэрия Еревана – Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна.

Участников велопробега сопровождали инструкторы и специалисты клуба «Велоклаб».

«Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы ещё раз обратить внимание на проблему курения и сформировать положительный имидж, пропагандировать здоровый образ жизни», – сказал в беседе с журналистами директор Национального института здравоохранения Минздрава РА Александр Базарчян, передает Panorama.am.

«Международный опыт показывает, что применение запрета на курение в общественных местах является одним из самых эффективных методов, который снижает фактор риска. Цель – борьба за здоровье, и одним из лучших механизмов является запрет на курение в закрытых общественных местах», – отметил он.

Ранее министр здравоохранения РА Левон Алтунян, представляя ранее новую антитабачную стратегию, отметил, что цель – сокращение числа курящих на 30% за 5 лет, что в свою очередь приведет к снижению уровня раковых заболеваний на 10%. Для достижения указанных показателей, по словам министра, нужны кардинальные меры: увеличение штрафов, запрет на курение в общественных местах, повышение стоимости сигарет.

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