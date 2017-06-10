Власти Нигера отозвали посла из Катара
10 июня 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Нигера приняли решение об отзыве своего посла из Катара в знак солидарности с арабскими странами, которые разорвали дипломатические отношения с эмиратом.
Кроме того, представители Сенегала заявили о намерении отозвать своего посла и выразили «активную солидарность», пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».
Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов. Власти Иордании приняли решение понизить уровень дипотношений с Дохой.
Саудовская Аравия прекратила наземное сообщение с Катаром. Для эмирата это является тяжелым ударом, поскольку большую часть продовольствия в страну доставляют именно таким путем.
Катар, в свою очередь, считает блокаду нарушением международного права и уверен, что действия арабских государств негативно скажутся на всем регионе.
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