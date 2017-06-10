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Эйджофсон: НАТО сохраняет нейтралитет в карабахском вопросе

Эйджофсон: НАТО сохраняет нейтралитет в карабахском вопросе
10 июня 2017 - 17:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Внешняя политика стран-участниц НАТО не имеет отношения к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил 10 июня на пресс-конференции представитель офиса НАТО в Грузии Магнус Эйджофсон.

Отвечая на замечание журналистов о том, что апрельская четырёхдневная война 2016 года показала, вовлеченность военных Турции – страны-члена НАТО – в боевые действия со стороны Азербайджана, Эйджофсон заявил, что НАТО сохраняет нейтралитет.

«НАТО сохраняет нейтралитет, особенно в карабахском вопросе, однако странами-членами Альянса являются 29 государств, у которых есть собственная внешняя политика. И их внешняя политика не касается самого Альянса», – отметил он, передает Panoramam.am.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

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