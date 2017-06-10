Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости

PanARMENIAN.Net - Представление о справедливости присуще человеку, но недавние исследования зоопсихологов свидетельствуют, что оно не чуждо также собакам и волкам.

В ходе тестирования животных оказалось, что когда за исполнение одной и той же задачи одно животное получало более весомое вознаграждение, чем другое, обделенный участник эксперимента отказывался выполнять задание, пишет BBC.

Ранее считалось, что животные усваивают такое отношение к несправедливости от человека, именно так ученые объясняли признаки этого чувства у собак.

Эксперименты, проведенные с участием волков, дают основания считать, что такое отношение присуще и другим животным, более того, оно предшествует приручению собак. Ученые уже давно признали тот факт, что так называемая «чувствительность к неравенству» или чувство справедливости играли важную роль в развитии человеческого общества, основанного на сотрудничестве. Если к вам плохо относятся другие члены группы, вы быстро перестаете с ними сотрудничать. И вот теперь зоопсихологи получили первые данные о том, что такое поведение присуще другим животным.

То, что собаки переживают из-за несправедливого к ним отношения, было доказано еще в ходе экспериментов, проведенных в 2008 году.

Новое исследование сравнивало поведение собак и волков. Эксперимент проводился на собаках, выращенных в схожих условиях, и волках, взятых из стаи. По два животных каждого вида были помещены в стоявшие рядом клетки, снабженные устройством, подающим звуковой сигнал. Когда животное нажимало на него лапой, оба животных получали награду, но не всегда. Иногда награда доставалась соседу, а собака или волк, выполнившие задачу, не получали ничего.

Главным результатом эксперимента стало то, что когда сосед получал незаслуженную награду, животное, которое выполняло задачу, подавая сигнал, отказывалось от дальнейшего участия в эксперименте.

«Когда неравенство достигало максимума, они переставали сотрудничать», - говорит Дженнифер Эсслер из университета ветеринарной медицины в Вене.

Вопрос социального статуса или иерархии также играл важную роль в эксперименте с волками и собаками. Оказалось, что животные с более высоким социальным статусом быстрее обижались и переставали сотрудничать с исследователями.

«В случае некоторых животных речь шла о весьма быстрой и резкой реакции. Один волк перестал реагировать уже на третий раз после того, как награда за поданный им сигнал досталась лишь его соседу. Он был так расстроен, что просто сломал звуковое устройство», - говорит зоопсихолог.

Тот факт, что этот тип поведения был обнаружен у собак и у волков, свидетельствует о неверности предположения, что собаки переняли чувство справедливости после общения с человеком. Эти опыты наводят на мысль, что речь идет о наследуемом типе поведения, присущим и собакам и волкам.

«Есть больше оснований предположить, что такое поведение досталось собакам и волкам от их общего предка, чем считать, что оно независимо возникло в результате эволюции дважды, или что оно является результатом приручения», - считает доктор Эсслер.

Однако невозможно исключить воздействие человека на собак. Домашние собаки оказались менее склонными к обиде, возможно, потому, что слишком хорошо знакомы с поведением человека.

«Мы убедились, что собаки по-разному реагируют на несправедливость в зависимости от того, являются ли они домашними или выросшими в стае, - говорит зоопсихолог. - Представляется, что опыт общения с людьми делает их более терпимыми к несправедливости, исходящей от людей».