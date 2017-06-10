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Советники Мэй подали в отставку из-за результата досрочных выборов

Советники Мэй подали в отставку из-за результата досрочных выборов
10 июня 2017 - 17:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате парламентских выборов в Великобритании, инициированные премьер-министром Терезой Мэй, cоветник премьер-министра Великобритании Ник Тимоти (Nick Timothy), а также соруководитель аппарата британского премьер-министра Фиона Хилл (Fiona Hill) подали в отставку, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC.

«Очевидно, что результат всеобщих выборов стал огромным разочарованием. Я беру ответственность за свои действия в этой избирательной кампании, которая была ошибкой нашей политической программы» - заявил Тимоти.

Тимоти также предположил, с чем могли быть связаны такие результаты выборов. По его словам, причиной неутешительного исхода стала не низкая поддержки Терезы Мэй и консерваторов, а бурный рост популярности лейбористов. Также он отметил, что многие недовольны выходом Великобритании из ЕС.

На прошедших 8 июня досрочных выборах консервативная партия одержала победу, однако утратила правящее большинство большинство в парламенте. Таким образом она потеряла шанс сформировать однопартийное правительство.

Лидер тори Тереза Мэй объявила, что готова возглавить кабинет меньшинства при поддержке Демократической юнионистской партии, получившей 10 мест.

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