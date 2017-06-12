На выборах в парламент Франции побеждает партия Макрона

PanARMENIAN.Net - На выборах в парлмент Франции побеждает партия Макрона сообщает BBC со ссылкой на министерство внутренних дел страны после подсчета всех бюллетеней.

«Вперед, республика!» набирает 28.21% голосов. На втором месте идет правоцентристская партия «Республиканцы» с результатом в 15.77%. «Национальный фронт» Марин Ле Пен получает 13.2% голосов. Союзник партии Макрона – «Демократическое движение» - набирает 4.11% голосов.

Две партии могут получить 390-430 мест в парламенте, пишет «Ле Монд». Всего в Национальной ассамблее Франции - нижней палате парламента - 577 мест.

Выборы в Национальную ассамблею традиционно проводятся в два тура. Второй тур состоится 18 июня, в этот день голосуют избиратели в округах, где в первом туре никто не набрал более 50% голосов. Чтобы пройти во второй тур, необходимо в первом набрать как минимум 12.5% голосов.

Явка составила около 51%. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что по сравнению с прошлыми выборами явка значительно снизилась, и это свидетельство кризиса доверия в политической жизни страны.

Партия «Вперед, республика!» была образована всего год назад. Изначально она называлась «Вперед!». После того как Макрона избрали президентом, он ушел с поста лидера движения, а саму партию переименовали. «Вперед, республика!» выдвинула кандидатов из разных сфер жизни, в том числе студентов и пенсионеров, многие из которых - абсолютные новички в политике. При этом отбор кандидатов помощники Макрона проводили на основании резюме, присланных по электронной почте.