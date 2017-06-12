// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На выборах в парламент Франции побеждает партия Макрона

На выборах в парламент Франции побеждает партия Макрона
12 июня 2017 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - На выборах в парлмент Франции побеждает партия Макрона сообщает BBC со ссылкой на министерство внутренних дел страны после подсчета всех бюллетеней.

«Вперед, республика!» набирает 28.21% голосов. На втором месте идет правоцентристская партия «Республиканцы» с результатом в 15.77%. «Национальный фронт» Марин Ле Пен получает 13.2% голосов. Союзник партии Макрона – «Демократическое движение» - набирает 4.11% голосов.

Две партии могут получить 390-430 мест в парламенте, пишет «Ле Монд». Всего в Национальной ассамблее Франции - нижней палате парламента - 577 мест.

Выборы в Национальную ассамблею традиционно проводятся в два тура. Второй тур состоится 18 июня, в этот день голосуют избиратели в округах, где в первом туре никто не набрал более 50% голосов. Чтобы пройти во второй тур, необходимо в первом набрать как минимум 12.5% голосов.

Явка составила около 51%. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что по сравнению с прошлыми выборами явка значительно снизилась, и это свидетельство кризиса доверия в политической жизни страны.

Партия «Вперед, республика!» была образована всего год назад. Изначально она называлась «Вперед!». После того как Макрона избрали президентом, он ушел с поста лидера движения, а саму партию переименовали. «Вперед, республика!» выдвинула кандидатов из разных сфер жизни, в том числе студентов и пенсионеров, многие из которых - абсолютные новички в политике. При этом отбор кандидатов помощники Макрона проводили на основании резюме, присланных по электронной почте.

Ссылки по теме:
Reuters. Macron's party set for huge French parliamentary majority
bbc.com. На парламентских выборах во Франции побеждает партия Макрона
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Один из основателей группы «Кино» снимет фильм о Викторе Цое Об этом сообщил продюсер Игорь Гудков на пресс-конференции в рамках XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Теннисист Хачанов поднялся на 28 позиций в чемпионской гонке ATP Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Глава МИД РА: Армения высоко ценит усилия РФ в урегулировании карабахского конфликта По его словам, поддерживаются интенсивные связи между правительствами, парламентами, различными ведомствами двух стран.
На Трампа подают в суд за нарушение одной из статей конституции США Исковое заявление базируется на статье конституции США, запрещающей государственным чиновникам получать подарки и вознаграждения от иностранных государств