Аронян в 6 туре Norway Chess сыграет с Крамником

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 5 туре проходящего в норвежском Ставангере турнира Norway Chess сыграл в ничью с Вашье-Лаграв.

Результаты 5 тура: Крамник – Накамура, Вашье-Лаграв – Аронян, Карякин – Каруана, Карлсен – Гири, Ананд – Со ничьи.

Положение после 5 туров: 1. Накамура – 3.5; 2-3. Аронян, Крамник – по 3; 4-7. Карякин, Каруана, Гири, Со – по 2,5; 8-9. Карлсен, Вашье-Лаграв – по 2; 10. Ананд – 1.5.

В 6 туре Аронян сыграет против россиянина Крамника.

в четвертом туре 11 июня армянский шахматист Левон Аронян победил чемпиона мира Магнуса Карлсена. Партия завершилась на 35-м ходу.