Аронян в 6 туре Norway Chess сыграет с Крамником
12 июня 2017 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 5 туре проходящего в норвежском Ставангере турнира Norway Chess сыграл в ничью с Вашье-Лаграв.
Результаты 5 тура: Крамник – Накамура, Вашье-Лаграв – Аронян, Карякин – Каруана, Карлсен – Гири, Ананд – Со ничьи.
Положение после 5 туров: 1. Накамура – 3.5; 2-3. Аронян, Крамник – по 3; 4-7. Карякин, Каруана, Гири, Со – по 2,5; 8-9. Карлсен, Вашье-Лаграв – по 2; 10. Ананд – 1.5.
В 6 туре Аронян сыграет против россиянина Крамника.
в четвертом туре 11 июня армянский шахматист Левон Аронян победил чемпиона мира Магнуса Карлсена. Партия завершилась на 35-м ходу.
Самое значимое
В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири
Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
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