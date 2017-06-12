Армянский борец греко-римского стиля Чалян выиграл золото в Тбилиси

PanARMENIAN.Net - В Тбилиси 11 июня в греко-римском стиле победителем турнира борцов в весовой категории 75 кг стал Карапет Чалян. В финале армянский борец победил представителя Казахстана, сообщает НОК Армении.

10 июня в весовой категории 80 кг борец греко-римского стиля Максим Манукян стал серебряным призером.

В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.