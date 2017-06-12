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Артура Алексаняна дисквалифицировали с турнира в Тбилиси (видео)

Артура Алексаняна дисквалифицировали с турнира в Тбилиси
 12 июня 2017 - 11:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Олимпийский чемпион Рио-2016 Артур Алексанян после трех побед в весовой категории 98 кг вышел в финал турнира в Тбилиси, который завершился скандалом и дисквалификацией.

Поединок с грузинским спортсменом Ревазом Надерешвили был приостановлен на 2-3 минуты, Алексанян ушел из ковра, когда между ними началась потасовка.

Судьи дали Артуру техническое поражение (1:4). Армянский спортсмен был дисквалифицирован и лишен серебряной медали, пишетarmtimes.com.

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Ссылки по теме:
http://armtimes.com/hy/article/114756
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