Артура Алексаняна дисквалифицировали с турнира в Тбилиси (видео)
12 июня 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Олимпийский чемпион Рио-2016 Артур Алексанян после трех побед в весовой категории 98 кг вышел в финал турнира в Тбилиси, который завершился скандалом и дисквалификацией.
Поединок с грузинским спортсменом Ревазом Надерешвили был приостановлен на 2-3 минуты, Алексанян ушел из ковра, когда между ними началась потасовка.
Судьи дали Артуру техническое поражение (1:4). Армянский спортсмен был дисквалифицирован и лишен серебряной медали, пишетarmtimes.com.
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