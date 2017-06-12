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Теннисист Надаль в десятый раз выиграл Ролан Гаррос

Теннисист Надаль в десятый раз выиграл Ролан Гаррос
12 июня 2017 - 11:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Испанский теннисист Рафаэль Надаль в десятый раз стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, вырвав победу у швейцарца Стэна Вавринки. Общий счет матча - 6:2, 6:3, 6:1 в пользу испанца.

Таким образом, 31-летний уроженец Балеарских островов стал первым человеком, выигравшим этот турнир Большого шлема десять раз.

«Я отдаю всего себя в каждом соревновании, однако имено здесь на меня накатывает ни с чем не сравнимое ощущение. Нервное напряжение и адреналин на этом корте невозможно повторить. Это самое важное событие в моей карьере», - сказал сам чемпион, пишет BBC.

Вавринка, впервые проиграл большой турнир после череды побед, сопутствовавших ему последние три года.

Таким образом, Надаль опережает по количеству выигранных турниров Большого шлема американца Пита Сампраса, и становится на второе место после швейцарца Роджера Федерера, который обыграл его в Открытом чемпионате Австралии в январе, получив таким образом свою 18-ю победу в Большом шлеме.

По количеству побед в одном из четырех турниров Шлема испанца теперь превосходит только австралийка Маргарет Корт, которой с 1960 по 1973 год удалось выиграть Открытый чемпионат своей родины 11 раз.

Ссылки по теме:
BBC: Рафаэль Надаль в десятый раз выиграл Ролан Гаррос
The New York Times. Rafael Nadal, His Brilliance Undimmed by the Years, Wins His 10th French Open
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