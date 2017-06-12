В Литве проходят учения с участием более 5 тысяч солдат из 9 стран НАТО

PanARMENIAN.Net - Более 5 тысяч солдат и офицеров из девяти стран Североатлантического альянса участвуют в Литве в начавшихся 12 июня маневрах Gelezinis vilkas 2017 («Железный волк-2017»). Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики, передает ТАСС.

«В учениях, которые в южной, центральной и восточной частях страны продлятся по 23 июня, задействованы 5,3 тыс. военнослужащих из Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии и США», - уточнило ведомство.

Основной задачей маневров является отработка готовности к выполнению боевых задач подразделениями развернутого в Литве и возглавляемого Германией международного батальона НАТО передового базирования, а также координация взаимодействия с национальными ВС.

«Перед мотопехотными бригадами Литовской армии «Железный волк» и «Жемайтия» будут поставлены задачи по проведению оборонительных и наступательных операций на населенных территориях во взаимодействии с тактическими группами батальона союзников», - отметило минобороны.

Отмечается, что во время маневров военная техника будет находиться не только в районе полигонов, но и на гражданских территориях. В последние несколько лет Литва регулярно организует как национальные, так и международные военные учения в городских условиях. В мае они прошли в районных центрах Мариямполе и Вилкавишкис, окрестностях этих городов, а также в районе морского порта Клайпеда.

Ранее армия построила на полигоне имени генерала Жемайтиса в Пабраде имитационный комплекс «Бой в городе» для военных тренировок в условиях населенных пунктов. Он является единственным подобным объектом в странах Балтии. Там воспроизведен небольшой городок с жилым кварталом, полицейским участком, автобусной станцией, школой, парком, улицей и подземными коммуникациями.