В Нахиджеване ВС Азербайджана и Турции проводят совместные тактические учения
12 июня 2017 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 июня в Нахиджеване начались совместные тактические учения Азербайджана и Турции с участием видов войск вооруженных сил двух стран. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Целью учений является развитие координации войск посредством проведения обмена опытом между вооруженными силами и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем развития способностей проведения совместных операций, пишрт АПА.
Учения продлятся до 16 июня.
В соответствии с соглашением между министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Тбилиси проводятся совместные учения спецназа трех стран под названием «Кавказский орел». Учения продлятся до 14 июня.
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