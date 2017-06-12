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В Нахиджеване ВС Азербайджана и Турции проводят совместные тактические учения

В Нахиджеване ВС Азербайджана и Турции проводят совместные тактические учения
12 июня 2017 - 11:49 AMT

PanARMENIAN.Net - 12 июня в Нахиджеване начались совместные тактические учения Азербайджана и Турции с участием видов войск вооруженных сил двух стран. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Целью учений является развитие координации войск посредством проведения обмена опытом между вооруженными силами и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем развития способностей проведения совместных операций, пишрт АПА.

Учения продлятся до 16 июня.

В соответствии с соглашением между министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Тбилиси проводятся совместные учения спецназа трех стран под названием «Кавказский орел». Учения продлятся до 14 июня.

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Apa.az: В Нахчыване начались совместные тактические учения вооруженных сил Азербайджана и Турции
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