Ирак хочет быть посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара

PanARMENIAN.Net - Ирак готов выступить посредником в урегулировании дипломатического кризиса в Персидском заливе. Об этом заявил президент арабской страны Фуад Маасум, передает ТАСС со ссылкой на Al-Hayat.

«Мы готовы внести свой вклад в сближение точек зрения и в посредничество для решения проблем и разногласий между братскими странами, будь то государства Залива или другие. Мы считаем, что проблемы и конфликты можно решить мирно посредством диалога», - сказал иракский лидер.

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что Багдад не является частью этих разногласий и сохраняет хорошие отношения со всеми странами.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений.