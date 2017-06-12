Ирак хочет быть посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара
12 июня 2017 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Ирак готов выступить посредником в урегулировании дипломатического кризиса в Персидском заливе. Об этом заявил президент арабской страны Фуад Маасум, передает ТАСС со ссылкой на Al-Hayat.
«Мы готовы внести свой вклад в сближение точек зрения и в посредничество для решения проблем и разногласий между братскими странами, будь то государства Залива или другие. Мы считаем, что проблемы и конфликты можно решить мирно посредством диалога», - сказал иракский лидер.
Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что Багдад не является частью этих разногласий и сохраняет хорошие отношения со всеми странами.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.
Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.
В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений.
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