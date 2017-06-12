Минобороны НКР: Сведения о поджоге АО Арцаха территорий близ Агдама - дезинформация
12 июня 2017 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Периодически публикуемые в азербайджанских СМИ сообщения о том, якобы подразделения Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) подожгли территории рядом с населенными пунктами Баш Карвенд, Байрамлар и Кенгерли в Агдаме не соответствуют действительности и являются пропагандистской уловкой для введения в заблуждение международное и собственное общества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
«Более того, в Азербайджане уже завершился сбор урожая, и они сами поджигают свои поля, откуда огонь часто распространяется на нейтральную зону на линии соприкосновения», - говорится в сообщении.
1 июня Азербайджан заявил о том, что на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил был уничтожен командный пункт и система видеомониторинга, сопроводив сообщение неудачно инсценированной видеозаписью. Министерство обороны Арцаха опровергло дезинформацию, распространенную оборонным ведомством Азербайджана.
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