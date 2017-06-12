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Кроссовки Джордана ушли с молотка за рекордные $190.000

Кроссовки Джордана ушли с молотка за рекордные $190.000
12 июня 2017 - 12:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Кроссовки, в которых американский баскетболист Майкл Джордан победил на Олимпийских играх 1984 года, были проданы на аукционе SCP Auctions за 190 тысяч долларов.

На обуви, в которой спортсмен играл в финальном матче турнира с командой Испании, есть его автограф. Кроссовки были проданы по рекордно высокой цене, пишет Lenta.ru.

Предыдущий рекорд принадлежал кроссовкам Джордана, в которых он выступал в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 1997 году. Они были проданы за 104 тысячи долларов в 2013 году.

Во время игровой карьеры Джордан шесть раз приводил «Чикаго Буллс» к званию чемпиона НБА, пять раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и шесть раз становился самым полезным игроком финалов НБА. Дважды в составе сборной США выигрывал золотые медали Олимпийских игр — в Лос-Анджелесе-1984 и Барселоне-1992. В настоящее время является владельцем клуба НБА «Шарлотт Хорнетс».

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Lenta.ru: Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордные 190 тысяч долларов на аукционе
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