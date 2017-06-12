На Трампа подают в суд за нарушение одной из статей конституции США
12 июня 2017 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральные прокуратуры Вашингтона (Федеральный округ Колумбия) и штата Мэриленд подают в суд на президента США Дональда Трампа по факту получения его бизнес-империей платежей и подарков от иностранных правительств.
Исковое заявление базируется на статье конституции США, запрещающей государственным чиновникам получать подарки и вознаграждения от иностранных государств, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету The Washington Post.
Аналогичный иск уже был подан против Трампа в январе неправительственной организацией по вопросам этики. Однако это первый случай, когда иск подается государственными органами.
После вступления в должность президента в январе, Дональд Трамп передал контроль над своим бизнесом старшим сыновьям, однако не продал его, как, по мнению, многих американцев, он должен был поступить во избежание конфликтов интересов.
Генеральный прокурор Мэриленда Брайан Фрош заявил, что дело связано с нежеланием Трампа отделить личные интересы от президентских обязанностей. В конституции ясно сказано, что «президент должен ставить интересы страны выше личных», указал он.
Генпрокуроры из числа демократов играют ведущую роль в борьбе против политики Трампа и уже успешно заблокировали президентские указы о запрете на въезд в США граждан целого ряда мусульманских стран. Новый судебный иск лишь добавит головной боли Трампу, который и так уже находится под огнем критики на фоне расследований о предполагаемом вмешательстве России в кампанию по выборам президента США, отмечает издание.
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