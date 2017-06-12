Глава МИД РА: Армения высоко ценит усилия РФ в урегулировании карабахского конфликта
12 июня 2017 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения высоко ценит посреднические усилия России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая на приеме по случаю Дня России.
«Именно, благодаря усилиям России 12 мая 1994 года между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией было подписано бессрочное соглашение о прекращении огня. Это дало возможность сторонам перейти к фазе политического урегулирования конфликта. Несмотря на продолжающиеся попытки азербайджанской стороны сорвать выполнение этого соглашения, в том числе предпринятые в апреле прошлого года широкомасштабные военные действия, Армения совместно с Россией, со странами-сопредседателями продолжает усилия, направленные на стабилизацию ситуации, создание условий для продвижения переговорного процесса с целью исключительно мирного урегулирования конфликта»,- отметил Налбандян.
По его словам, поддерживаются интенсивные связи между правительствами, парламентами, различными ведомствами двух стран.
«Россия является важнейшим торгово-экономическим партнером, российские инвестиции превысили 3 млрд долларов, в Армении действуют более 2000 предприятий с российским капиталом. Дополнительные возможности для развития экономического сотрудничества открыло присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу»,- сказал министр, добавив, что развиваются прочные партнерские связи между регионами России и областями Армении, углубляется сотрудничество в гуманитарной сфере.
«Сегодня наши совместные усилия направлены на то, чтобы, опираясь на этот солидный фундамент, продолжить поиски новых перспективных направлений нашего стратегического взаимодействия, обогатить его новым содержанием. Убежден, что благодаря совместным усилиям армяно-российские союзнические отношения будут и дальше укрепляться – на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе»,- заключил Налбандян.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
Самое значимое
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Сюжет
Последние новости
Сенаторы США хотят ужесточить антироссийские санкции Представители Демократической партии хотят, чтобы президенту США Дональду Трампу было законодательно запрещено смягчать существующие санкции
Один из основателей группы «Кино» снимет фильм о Викторе Цое Об этом сообщил продюсер Игорь Гудков на пресс-конференции в рамках XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Теннисист Хачанов поднялся на 28 позиций в чемпионской гонке ATP Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
РФ уничтожила 99% запасов химоружия «В России уничтожено 39.528 тонн боевых отравляющих веществ из имевшихся 40 тысяч, что составляет 98,9%», - сказал он