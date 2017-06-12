Глава МИД РА: Армения высоко ценит усилия РФ в урегулировании карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Армения высоко ценит посреднические усилия России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая на приеме по случаю Дня России.

«Именно, благодаря усилиям России 12 мая 1994 года между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией было подписано бессрочное соглашение о прекращении огня. Это дало возможность сторонам перейти к фазе политического урегулирования конфликта. Несмотря на продолжающиеся попытки азербайджанской стороны сорвать выполнение этого соглашения, в том числе предпринятые в апреле прошлого года широкомасштабные военные действия, Армения совместно с Россией, со странами-сопредседателями продолжает усилия, направленные на стабилизацию ситуации, создание условий для продвижения переговорного процесса с целью исключительно мирного урегулирования конфликта»,- отметил Налбандян.

По его словам, поддерживаются интенсивные связи между правительствами, парламентами, различными ведомствами двух стран.

«Россия является важнейшим торгово-экономическим партнером, российские инвестиции превысили 3 млрд долларов, в Армении действуют более 2000 предприятий с российским капиталом. Дополнительные возможности для развития экономического сотрудничества открыло присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу»,- сказал министр, добавив, что развиваются прочные партнерские связи между регионами России и областями Армении, углубляется сотрудничество в гуманитарной сфере.

«Сегодня наши совместные усилия направлены на то, чтобы, опираясь на этот солидный фундамент, продолжить поиски новых перспективных направлений нашего стратегического взаимодействия, обогатить его новым содержанием. Убежден, что благодаря совместным усилиям армяно-российские союзнические отношения будут и дальше укрепляться – на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе»,- заключил Налбандян.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.