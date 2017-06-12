Теннисист Хачанов поднялся на 28 позиций в чемпионской гонке ATP
12 июня 2017 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте организации 12 июня.
Хачанов ранее дошел до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где уступил первой ракетке мира Энди Маррею.
После «Ролан Гаррос» 21-летний Хачанов набрал 515 очков и поднялся с 72 на 44 место.По-прежнему лидирует испанец Рафаэль Надаль, который 11 июня стал десятикратным победителем «Ролан Гаррос».
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