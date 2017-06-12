Теннисист Хачанов поднялся на 28 позиций в чемпионской гонке ATP

PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте организации 12 июня.

Хачанов ранее дошел до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где уступил первой ракетке мира Энди Маррею.

После «Ролан Гаррос» 21-летний Хачанов набрал 515 очков и поднялся с 72 на 44 место.По-прежнему лидирует испанец Рафаэль Надаль, который 11 июня стал десятикратным победителем «Ролан Гаррос».

21-летний теннисист остается лучшим из россиян в рейтинге ATP.