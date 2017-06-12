Один из основателей группы «Кино» снимет фильм о Викторе Цое

PanARMENIAN.Net - Один из основателей группы «Кино», режиссер, музыкант и писатель Алексей Рыбин планирует снять фильм про Виктора Цоя. Об этом сообщил продюсер Игорь Гудков на пресс-конференции в рамках XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

По словам продюсера, первый съемочный день фильма «Цой» состоится 21 июня 2017 года. Картина будет основана на воспоминаниях Рыбина о работе с Виктором Цоем. Исполнители главных ролей пока не называются, передает ТАСС.

Алексей Рыбин - режиссер-дебютант. В основной конкурс «Кинотавра» вошел его фильм «Скоро все кончится». Главный герой картины Михаил Носов (актер Михаил Сиворин) - простой рабочий, жизнь его состоит из труда у станка и одиночества. Ранее было объявлено, что над фильмом про Виктора Цоя также работает режиссер Кирилл Серебренников.