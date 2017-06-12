Сенаторы США хотят ужесточить антироссийские санкции
12 июня 2017 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Демократы и республиканцы США намерены представить законопроект по ужесточению санкций в отношении России. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм.
Представители Демократической партии хотят, чтобы президенту США Дональду Трампу было законодательно запрещено смягчать существующие санкции, пишет «Ъ» со ссылкой на Politico.
«И, если Трамп не подпишет законопроект и не накажет Россию, он предаст демократию»,— сказал Грэм.
Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация американского президента «привержена сохранению существующих санкций против России», пока «украинский кризис» не будет разрешен.
В конце 2016 года тогдашний президент США Барак Обама ввел ряд новых санкций в отношении России. Из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Также был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. Недавно в российском МИДе заявили, что если власти США не разблокируют российскую дипломатическую недвижимость в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, Москва примет зеркальные меры в отношении американской собственности в России.
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