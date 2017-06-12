Сопредседатели МГ ОБСЕ в Степанакерте обсудили урегулирование карабахского конфликта
12 июня 2017 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 июня президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и сопровождающих их должностных лиц.
Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном.
Саакян обратил внимание сопредседателей на деструктивную политику Азербайджана и многочисленные факты нарушения с его стороны международных норм и принципов, назвав их основным препятствием для урегулирования конфликта и серьезной угрозой сохранению мира и стабильности в регионе.
Президент Арцаха вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.
25 мая, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана западнее населенного пункта Сейсулан Мартакертского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции и, в нарушение достигнутых договоренностей о процедуре проведения мониторинга, использовала аэростат наблюдения.
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