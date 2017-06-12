Переговоры по выходу Британии из ЕС начнутся 19 июня

PanARMENIAN.Net - Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подтвердил, что начнет переговоры по выходу страны из ЕС 19 июня.

Министр отметил, что у Соединенного королевства есть возможность выйти из переговоров без соглашения, пишет РИА Новости со ссылкой на BBC.

По словам Дэвиса, первоочередной темой переговоров станет статус граждан ЕС и Соединенного королевства в новых условиях.

Планировалось, что переговоры по Brexit начнутся через 11 дней после всеобщих выборов в Великобритании.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам досрочных выборов 8 июня переизбралась в парламент.