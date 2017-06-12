Глава МИД Эстонии прибудет в Армению: Запланированы встречи с президентом и премьером РА

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер прибудет в Армению 13 июня по приглашению главы МИД Эдварда Налбандяна. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Главу МИД Эстонии примут президент Армении Серж Саргсян, председатель Национального Собрания Ара Баблоян и премьер-министр Карен Карапетян.

Состоится также совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и Эстонии.

Свен Миксер 12 июня посетит с официальным визитом Азербайджан. В Баку Миксер встретится с премьер-министром Артуром Расизаде, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.