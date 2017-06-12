Премьер Армении: Я не намерен подавать в отставку

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 12 июня в мэрии Еревана в беседе с журналистами заверил, что у него нет намерений подавать заявление об отставке.

В ответ на вопрос, какие у него отношения с президентом Армении Сержем Саргсяном, Карен Карапетян сказал: «Очень хорошие, рабочие, деловые, построенные на уважении».

Что же касается причин муссируемых слухов о своей отставке, премьер Армении указал, что не знает, с какой целью распространяются подобные сведения, пишет Panorama.am.

Коснувшись муссируемых в СМИ слухов о якобы существующих разногласиях с президентом Армении, Карапетян сказал: «Я на данный вопрос уже отвечал. Эти сведения не соответствуют действительности».

Ранее президент Армении Серж Саргсян в ходе рабочего визита в Тавушскую область республики в беседе с журналистами коснулся муссируемых в СМИ сведений о якобы существующей напряженности в его отношениях с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и возможной отставке премьера. «У премьер-министра нет каких бы то ни было причин для отставки. А периодически муссируемые сведения о якобы существующих разногласиях, конфронтации являются выдумками. И на уровне власти и партии мы прекрасно понимаем, кто являются авторами этой постановки, какое у них желание. Однако считаю, что это не может как-то повлиять на ситуацию. В нашей стране и в нашей партии в частности здоровая рабочая атмосфера», – сказал президент Армении.