The Economic Times: Армения - это картинная открытка
12 июня 2017 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Индийская ежедневная газета на английском языке The Economic Times посвятила статью Армении, в которой рассказала о ее прошлом и настоящем, природной красоте и достопримечательностях.
«Безмятежные пейзажи, монастыри, обрамленные головокружительными ландшафтами, журчащие ручьи: Армения - это картинная открытка. Одна из колыбелей цивилизации, эта маленькая страна первой в мире официально приняла христианство как государственную религию в 301 году. Армения, соседствующая с Турцией, Грузией, Азербайджаном, Россией и Ираном, находится на геополитическом и культурном перекрестке», - говорится в публикации, пишет «Новости-Армения».
Авторы первым делом побывали на Каскаде - масштабном комплексе в центре Еревана с фонтанами, выставочными залами и галереями, с которого открывается прекрасный вид на гору Арарат, куда, согласно легенде, пристал Ноев Ковчег.
Второй остановкой в Ереване был Матенадаран – музей-хранилище древних рукописей, где авторы ознакомились со средневековыми манускриптами и документами, в которых представлено все - от геометрии и космологии до богословия и поэзии.
«Здания, построенные из вулканического камня, придают Еревану розовое свечение, его также называют «Розовый город», - говорится в статье.
Авторы побывали также в мемориальном комплексе Цицернакаберд и почтили память 1.5 млн жертв Геноцида армян 1915 года в Османской империи.
За пределами столицы Армении – Еревана, гости побывали в монастыре Хор Вирап, расположенном в 30 км к югу от Еревана, а также в Татевском монастыре, который возведен на плато над глубоким ущельем реки Воротан и к которому ведет самая длинная в мире реверсивная канатная дорога.
Самое значимое
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост.
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Последние новости
Неймара признали самым дорогим футболистом мира На втором месте в данном рейтинге располагается полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли (€155,1 млн), на третьем — форвард «шпор» Гарри Кейн (€153,6 млн)
Македония временно сменит название для вступления в НАТО В свою очередь, Греция называет Республику Македония «Республикой Скопье»
Джеймс Аппатурай: Прогресс в отношениях Армении и НАТО очевиден Он поблагодарил Армению за вклад в миротворческие усилия НАТО в Афганистане и Косово
ООН: Необходимо в 13 раз увеличить число мест для расселения беженцев В расселении нуждаются около 1,2 млн беженцев, тогда как в 2017 году в наличии будет, согласно прогнозам, только 93,2 тысяч мест