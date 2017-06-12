The Economic Times: Армения - это картинная открытка

PanARMENIAN.Net - Индийская ежедневная газета на английском языке The Economic Times посвятила статью Армении, в которой рассказала о ее прошлом и настоящем, природной красоте и достопримечательностях.

«Безмятежные пейзажи, монастыри, обрамленные головокружительными ландшафтами, журчащие ручьи: Армения - это картинная открытка. Одна из колыбелей цивилизации, эта маленькая страна первой в мире официально приняла христианство как государственную религию в 301 году. Армения, соседствующая с Турцией, Грузией, Азербайджаном, Россией и Ираном, находится на геополитическом и культурном перекрестке», - говорится в публикации, пишет «Новости-Армения».

Авторы первым делом побывали на Каскаде - масштабном комплексе в центре Еревана с фонтанами, выставочными залами и галереями, с которого открывается прекрасный вид на гору Арарат, куда, согласно легенде, пристал Ноев Ковчег.

Второй остановкой в Ереване был Матенадаран – музей-хранилище древних рукописей, где авторы ознакомились со средневековыми манускриптами и документами, в которых представлено все - от геометрии и космологии до богословия и поэзии.

«Здания, построенные из вулканического камня, придают Еревану розовое свечение, его также называют «Розовый город», - говорится в статье.

Авторы побывали также в мемориальном комплексе Цицернакаберд и почтили память 1.5 млн жертв Геноцида армян 1915 года в Османской империи.

За пределами столицы Армении – Еревана, гости побывали в монастыре Хор Вирап, расположенном в 30 км к югу от Еревана, а также в Татевском монастыре, который возведен на плато над глубоким ущельем реки Воротан и к которому ведет самая длинная в мире реверсивная канатная дорога.