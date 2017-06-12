Попов: Заявления МГ ОБСЕ направлены на предотвращение напряженности на границе НКР

PanARMENIAN.Net - Заявления Минской группы ОБСЕ направлены на на то, чтобы предотвратить напряженность на карабахской границе. Об этом на брифинге после встречи с президентом Республики Арцах Бако Саакяном заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

12 июня президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и сопровождающих их должностных лиц.

«Наши заявления адресные и преследуют цель поддержания процесса мирного урегулирования конфликта», – отметил Попов, пишет Artsakhpress.am.

Саакян обратил внимание сопредседателей на деструктивную политику Азербайджана и многочисленные факты нарушения с его стороны международных норм и принципов, назвав их основным препятствием для урегулирования конфликта и серьезной угрозой сохранению мира и стабильности в регионе. Президент Арцаха вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.