Украина получит €5 млн на внедрение гендерного равенства
12 июня 2017 - 16:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Швеция выделила Украине 5 млн евро на реализацию программ по обеспечению гендерного равенства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, обнародованном 12 июня.
В документе сообщается, что подписи под соглашением о финансировании проекта «Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине» подписали заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор программы «ООН Женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции на Украине Мартин Хагстром. Проект предусматривает бюджет в 5 млн евро и рассчитан на четыре года, пишет Deutsche Welle.
В сообщении также отмечается, что финансирование будет направлено на внедрение гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы офиса уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также на реализацию плана действий «Женщины, мир, безопасность».
Правительство Украины ввело должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики 7 июня. Еще в марте правительство поручило заниматься вопросами гендерного равенства Климпуш-Цинцадзе. Она высказалась за увеличение до трети представительства женщин в Верховной раде и правительстве Украины.
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