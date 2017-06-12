Убитого брата лидера КНДР заподозрили в работе на разведку США
12 июня 2017 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Убитый брат лидера КНДР Ким Чен Нам мог сотрудничать с американской разведкой.
При осмотре вещей покойного была обнаружена крупная сумма денег: четыре пачки по 30 тысяч долларов каждая. При этом, как установили следователи, убитый не снимал валюту ни в одном из местных банков, пишет Lenta.ru со ссылкой на Asahi.
В этой связи малайзийские специалисты предположили, что деньги были получены от некоего американца, который, предположительно связан со спецслужбами США. Эта версия также подтверждается тем фактом, что именно с этим гражданином США Ким Чен Нам несколько раз встречался ранее.
Таким образом совершить убийство брата северокорейского лидера могли спецслужбы КНДР, чтобы заставить его замолчать.
13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. По данным малайзийской полиции, это был Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чем Ына. На коже мужчины были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.
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