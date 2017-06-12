В Иране ликвидировали четырех подозреваемых в терроризме
12 июня 2017 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Иранские полицейские уничтожили в южной провинции Хормозган четырех человек, подозреваемых в террористической деятельности.
Сотрудники спецслужб вступили в бой с подозреваемыми и ликвидировали их. По предварительным данным, двое погибших были иностранцами, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
На месте происшествия полицейские обнаружили оружие, боеприпасы, взрывчатку а также флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
7 июня группа вооруженных лиц совершила нападение на парламент Ирана. Одновременно двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, а еще одна женщина привела в действие взрывное устройство, закрепленное на теле.
В результате скоординированной атаки погибли 17 человек. Ответственность за нападения взяло на себя ИГ. Группировка пообещала устроить в стране новые теракты.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
Неймара признали самым дорогим футболистом мира На втором месте в данном рейтинге располагается полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли (€155,1 млн), на третьем — форвард «шпор» Гарри Кейн (€153,6 млн)
Джеймс Аппатурай: Прогресс в отношениях Армении и НАТО очевиден Он поблагодарил Армению за вклад в миротворческие усилия НАТО в Афганистане и Косово
У берегов Турции и Греции произошло землетрясение магнитудой 6.2 Землетрясение, эпицентр которого находился в 85 километрах от побережья Измира, на юге греческого острова Лесбос, ощущалось в Стамбуле, Текирдаге, Чанаккале и Измире.
Американские военные убили трех мирных афганцев Американцы открыли огонь после того, как их автомобиль наехал на взрывное устройство, заложенное у обочины, заявил глава округа Ганикел Абдул Вахаб