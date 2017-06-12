В Германии арестовали четырех предполагаемых джихадистов

PanARMENIAN.Net - Федеральная прокуратура Германии выдала ордеры на арест четырех сирийцев в возрасте от 39 лет до 51 года, подозреваемых в членстве в террористической группировке.

Братьев Мустафу К., Абдуллу К., Султана К и Ахмеда К. обвиняют в том, что они воевали в Сирии на стороне группировки «Джебхат ан-Нусра» и нарушили закон о контроле над оружием, сообщила прокуратура в Карлсруэ 12 июня, пишет Deutsche Welle.

Аресты были проведены в Гамбурге, Любеке и окрестностях. По данным следствия, все четверо вступили в ряды «Джебхат ан-Нусра» в Сирии не позднее ноября 2012 года, когда эта группировка сражалась против сирийской армии.

Мустафу К. и Султана К. также подозревают в гонениях на лиц, подлежащих защите в соответствии с нормами международного права, и разграблении их имущества. Поэтому в ордерах на арест им вменяют в вину еще и военные преступления. Согласно тексту обвинения, Султана К. и Абдуллу К. также подозревают в участии в боевых действиях против курдских отрядов самообороны.