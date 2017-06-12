Американские военные убили трех мирных афганцев

PanARMENIAN.Net - В провинции Нангархар на востоке Афганистана в ночь на 12 июня военнослужащие США застрелили трех мирных жителей.

Американцы открыли огонь после того, как их автомобиль наехал на взрывное устройство, заложенное у обочины, заявил глава округа Ганикел Абдул Вахаб.

«Вероятно, они подумали, что эти три человека заложили взрывчатку», - предположил Вахаб, пишет Deutsche Welle.

Были ли жертвы среди американских военных, он не сообщил. По словам представителя миссии НАТО в Афганистане, сведения о погибших гражданских лицах в настоящее время проверяются.

В провинции Нангархар 9 июня афганский солдат, примкнувший к талибам, убил трех военнослужащих США. Эта провинция является главным местом действий американских сил спецназначения против террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане.