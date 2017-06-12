У берегов Турции и Греции произошло землетрясение магнитудой 6.2

PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от западного побережья Турции. Об этом говорится в сообщении Европейского сейсмологического центра.

Землетрясение, эпицентр которого находился в 85 километрах от побережья Измира, на юге греческого острова Лесбос, ощущалось в Стамбуле, Текирдаге, Чанаккале и Измире.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. Данных о разрушениях и жертвах в Турции не поступало, пишет TRT.

Сообщается о разрушениях на греческом острове Лесбос. Согласно информации, предоставленной греческими властями, на острове, особенно в городе Пломари, находящемся в 11 километрах от эпицентра землетрясения, образовались трещины в некоторых домах.

Пострадавших в результате землетрясения нет.