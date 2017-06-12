На Украине окончательно запретили георгиевские ленточки

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете «изготовления и пропаганды» георгиевской ленточки в стране.

Закон, принятый Верховной радой в середине мая, вводит административную ответственность за «публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение» георгиевской ленточки или ее изображения.

Теперь ношение этого символа Победы на одежде или вещах, крепление ленточки к автомобилям, изображение на открытках, плакатах и наклейках, использование во время массовых мероприятий и в средствах массовой информации будет караться штрафами или административным арестом, пишет РИА Новости.

Штрафы предусмотрены в размере от 850 до 2550 гривен (от 32 до 97 долларов по текущему курсу), запретные предметы при этом будут конфисковаться. Повторные нарушения, совершенные в течение года, грозят штрафом в размере от 2.55 тысячи до 5.1 тысячи гривен (от 97 до 190 долларов) или административным арестом на срок до 15 суток.

При этом документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской (гвардейской) ленты.

Акция «Георгиевская ленточка» посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА «Россия сегодня». С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.