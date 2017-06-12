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Джеймс Аппатурай: Прогресс в отношениях Армении и НАТО очевиден

Джеймс Аппатурай: Прогресс в отношениях Армении и НАТО очевиден
12 июня 2017 - 18:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Прогресс в отношениях Армении и НАТО очевиден. Об этом заявил на пресс-конференции в Информационном центре НАТО в Ереване специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Говоря об отношениях Армении и НАТО, хочу процитировать отрывок из состоявшейся у меня недавно беседы с главой Минобороны: у нас отличное деловое сотрудничество по многочисленным направлениям, прогресс очевиден»,- отметил он, пишет Panorama.am.

Он поблагодарил Армению за вклад в миротворческие усилия НАТО в Афганистане и Косово.

По словам Аппатурая, в ближайшее время в Брюсселе состоится собрание глав Минобороны стран, контингенты которых находятся в Афганистане, в собрании примет участие и министр обороны Армении Виген Саркисян.

«Во многих сферах сотрудничество Армения-НАТО определяется очень широким рамочным соглашением», – отметил он.

НАТО - это зонтик безопасности и политическая платформа для озвучивания проблем, актуальных для стран-членов Альянса и их партнеров. Об этом на семинаре «НАТО как стабилизирующая сила на Южном Кавказе: сегодняшние вызовы и прогресс в регионе» заявил руководитель офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью. По его словам, НАТО для этих стран - важный элемент политической идентичности, где можно обсуждать вопросы обороны и безопасности, все те вопросы, которые их интересуют и беспокоят.

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