Македония временно сменит название для вступления в НАТО

PanARMENIAN.Net - 12 июня руководство Республики Македония намерено обсудить с членами НАТО варианты своего временного названия, чтобы преодолеть возражения Греции, которая считает название Республика Македония неправомерным.

Одна из северных областей Греции, граничащая с бывшей частью Югославии, также носит название Македония. В 1993 году в состав ООН Республике Македония удалось войти под названием Бывшая Югославская Республика Македония.

В свою очередь, Греция называет Республику Македония «Республикой Скопье», пишет «Ъ».

В интервью FT министр иностранных дел Республики Македония Никола Димитров сообщил, что надеется на плодотворный политический диалог с Грецией в рамках НАТО, чтобы решить все вопросы, связанные с названием и вступлением этой бывшей части Югославии в НАТО. Димитров заявил, что любое изменение названия все равно должно будет пройти через референдум, в рамках которого граждане республики выразят свое мнение по этому поводу.

Помимо варианта, использованного при вступлении в ООН, ранее фигурировало также «Верхняя Республика Македония».